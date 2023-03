La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,5%

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali al 3,75%. Lo comunica l'Istituto centrale che non ha inserito nel comunicato sulla decisione odierna del rialzo dei tassi, alcun riferimento alle prossime mosse. "Il Consiglio direttivo della Bce segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro" si legge inoltre nella nota.

