Iliad: ebitda Italia balza a 211 milioni,rosso a 169 milioni

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Iliad in Italia chiude il 2022 con una crescita a doppia cifra del fatturato a 927 milioni (+15,5%), un ebitdaal più che raddoppiato a 211 milioni. Il flusso di cassa per ora resta negativo a -170 milioni di euro e la perdita sulle attività ordinarie si stringe a 169 milioni, in miglioramento rispetto ai 248 milioni dell'anno scorso. Per il gruppo francese l'anno si è chiuso con ricavi a 8,4 miliardi (+10,3%), ebitda al a 3,3 miliardi (+12%) e un utile netto di 758 milioni in aumento del 44,1 per cento. "Per il 2023 vogliamo continuare ad essere al fianco dei nostri utenti con le migliori tecnologie e con le offerte senza sorprese e senza costi nascosti, i tratti distintivi che ci hanno fatto diventare l'alfiere della trasparenza in Italia" ha commentato l'ad Benedetto Levi. (ANSA).