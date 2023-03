Credit Suisse, riunione straordinaria del governo svizzero

Il consiglio federale svizzero, l'organo esecutivo del governo della confederazione elvetica, terrà oggi una riunione straordinaria sulla situazione in cui si trova il Credit Suisse.



Lo riferisce l'agenzia di stampa finanziaria svizzera Awp, specificando che non è chiaro se oggi verranno assunte decisioni. La prossima riunione del Consiglio federale era in agenda per domani ma il governo ha ritenuto urgente riunirsi subito.