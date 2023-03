Credit Suisse, prestito da banca centrale fino a 54 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Credit Suisse assume un'azione "decisa per rafforzare preventivamente la sua liquidità con l'intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri", circa 54 miliardi di dollari "dalla banca centrale svizzera". Lo afferma Credit Suisse in una nota. Credit Suisse, oltre al rafforzamento della liquidità si offre per riacquistare debito per circa 3 miliardi di franchi. (ANSA).