Borsa: Milano apre in deciso rialzo e l'Europa tiene il passo

Piazza Affari apre in deciso rialzo. Il Ftse Mib guadagna l'1,62% a 25.979 punti all'indomani di un calo di oltre il 4,6%. Buon avvio sulle borse europee all'indomani dei crolli legati al panico sul Credit Suisse. Frnacoforte guadagna l'1,62% in apertura, Parigi l'1,64% alle prime battute mentre Londra sale dell'1,35%.

Credit Suisse vola alla Borsa di Zurigo dove mette a segno un rialzo record del 40% dopo la decisione di ricorrere a un prestito di 50 miliardi di franchi (54 miliardi di dollari) dalla banca centrale svizzera.

Ieri il titolo ha perso il 24% dopo che l'azionista Saudi Arab Bank ha dichiarato che non immetterà altro capitale se non cambieranno le regole che limitano la sua quota al 10%. A rasserenare i mercati è l'annuncio della banca elvetica, pronta a prendere a prestito fino a 54 miliardi di dollari dalla Banca centrale di Zurigo per fronteggiare la crisi di fiducia a riacquistare propri bond per 3 miliardi.