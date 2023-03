Borsa : Milano annulla i gudagni (-0,04%) in attesa Bce

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Piazza Affari ha azzerato i guadagni (-0,04%) con un movimento che interessa con meno evidenza anche le altre Borse europee (Francoforte +0,32%, Parigi +0,57%) dove è comunque tornata la calma dopo il panico per Credit Suisse. il gruppo svizzero guadagna il 23% a Zurigo.

I mercati sono in attesa della Bce che dovrebbe alzare i tassi dello 0,5% a meno che i recenti eventi che hanno scatenato il panico sulle banche non suggeriscano una mossa meno aggressiva con un aumento dello 0,25%. Mps e Bper hanno cambiato direzione e sono finite in asta di volatilità. Male anche Eni (-1,27%) mentre sono bene intonate Saipem (+3,99%), Iveco (+1,25), Erg (+1,73%), Moncler (+1,4%) ed Enel (+0,88%) nonchè Snam (+0,76%) dopo i risultati. (ANSA).