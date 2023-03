Borsa: Europa riparte con le banche in attesa della Bce

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - All'indomani dell'ondata di vendite su tutte le banche scatenata dai timori per Credit Suisse le Borse europee ripartono e Milano guadagna l'1,64% in attesa della decisione della Bce sui tassi con gli investitori che scommetto in un rialzo dello 0,25 o dello 0,5%.

A Zurigo (+1%) Credit Suisse ha fatto un balzo record del 40% a 2,37 franchi in apertura e ora guadagna il 23,7% a 2 franchi recuperando le perdite della vigilia dopo che l'istituto ha annunciato che ricorrerà a un prestito fino a 54 miliardi di dollari dalla Banca centrale svizzera.

Parigi sale dell'1,32%, Francoforte dell'1,21% e Londra dell'1,1%. In tutti i listini rimbalzano i bancari e a Milano sono Unicredit e Mps (entrambe +3,6%) e Fineco (+2,9%) a guidare il comparto anche se in testa al paniere c'è Saipem (+4,7%), promossa a 'overweight' da Morgan Stanley. (ANSA).