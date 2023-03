Borsa: Europa accelera dopo Bce, Milano +1%. Bene i bond

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Le Borse europee riprendono a salire, in un contesto di grande volatilità, dopo la conclusione della conferenza stampa di Christine Lagarde: la presidente della Bce ha detto che la lotta all'inflazione non è conclusa ma ha chiarito che le future decisioni sui tassi saranno guidate dai dati. Milano sale dell'1%, dopo una virata in rosso, Londra avanza dello 0,8%, Francoforte dello 0,6% e Parigi dell'1,8%, aiutate anche da New York dove il Dow Jones ha girato in rialzo (+0,2%) e il Nasdaq sale dell'1%.

Gli investitori stanno digerendo i messaggi della Bce, che non ha arretrato dall'impegno di alzare di 50 punti base i tassi di interesse ma ha tolto dal suo comunicato ogni riferimento a futuri rialzi. Il comparto bancario si indebolisce (-0,1% l'indice Stoxx di settore) nonostante le rassicurazioni della Bce sulla robustezza e la resilienza delle banche europee, che non hanno posizioni accentrate verso il Credit Suisse, e un modello di business molto diverso da quello di Silicon Valley Bank. L'istituto elvetico, che ha ricevuto il sostegno dalla banca centrale svizzera, ha ridotto i rialzi al 14% mentre a Wall Street First Republic Bank sprofonda del 34%.

Scommettono su una Bce meno aggressiva anche i titoli di Stato, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,04%, in calo di cinque punti base, mentre lo spread Btp-Bund scivola di 7 punti a quota 191. (ANSA).