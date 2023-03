Borsa: Asia debole, si guarda al Credit Suisse e alla Bce

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Seduta pesante ma senza tracolli per le Borse asiatiche in linea con la chiusura di Wal Street di mercoledì e con i futures europei in rialzo in attesa della decisone della Bce sui tassi. Ad agitare i mercati resta il Credit Suisse anche se il gruppo bancario svizzero ha annunciato stanotte che prenderà in prestito fino a 54 miliardi di dollari dalla Banca centrale elvetica e riacquisterà debito per 3 miliardi. Rimane poi alta l'attenzione sulle banche regionali americane per il temuto effetto domino dal fallimento di Svb mentre uno degli istituti finiti nel mirino degli investitori, First Republic, sta valutando diverse opzioni anche la vendita.

Sydney ha lasciato sul terreno l'1,46%, Tokyo ha perso lo 0,80%.

Più pesanti i listini cinesi di Hong Kong (-1,8% a mercato ancora aperto), Shanghai (-1,1%) e Shenzhen (-1,5%). In pareggio Seul (-0,08%) (ANSA).