Airbnb, per Pasqua in crescita viaggi in famiglia e mete estere

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - I viaggiatori italiani sono pronti a prendersi una pausa durante le vacanze pasquali. Magari scegliendo di visitare una capitale europea. Secondo Airbnb il numero di pernottamenti per i viaggi oltre confine è aumentato a livello globale del 49% rispetto all'anno precedente e quello dei pernottamenti nelle grandi città del 22%. Per il periodo di Pasqua sono in crescita i viaggi con destinazioni internazionali, come Londra, Amsterdam e New York, di tendenza tra le ricerche degli italiani. A seguire Barcellona, Parigi e Berlino.

Tra i viaggiatori italiani il turismo domestico rappresenta una quota significativa delle prenotazioni per questa primavera.

Tra le destinazioni di tendenza Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Venezia, Verona. I viaggi in famiglia infine stanno crescendo in tutti i periodi dell'anno. A livello globale, questa tipologia di viaggio è aumentata di oltre il 60% nel 2022 rispetto a prima della pandemia, con oltre 15 milioni di check-in in quasi 90.000 destinazioni. Solo in Italia sono cresciuti di oltre il 30% rispetto al 2019. (ANSA).