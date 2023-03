A2a: offerta non vincolante per la maggioranza di Egea

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - A2a ha formalizzato un'offerta non vincolante per il 50,1% della piemontese Egea attraverso un aumento di capitale basato su un valore d'impresa compreso tra i 560 e i 605 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la scadenza per un'offerta vincolante è fissato per il prossimo 15 maggio. L'esame dei conti (due diligence) sarà avviato "nei prossimi giorni" e si concluderà con l'eventuale offerta definitiva. (ANSA).