Unicredit: Orcel, 2022 base minima per utili, su M&A vediamo

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "Il 2022 ha stabilito una nuova base minima per generare utili'", con Unicredit che nel futuro manterrà una forte generazione di capitale. Lo afferma l'amministratore delegato della banca, Andrea Orcel. "Ora cresceremo a partire dai livelli" dell'anno scorso, "sono molto più ottimista di quando abbiamo presentato il piano", aggiunge Orcel alla Morgan Stanley european financials conference 2023.

Il gruppo ha un obiettivo di Cet 1 tra il 12,5% e il 13% "e lo confermiamo", aggiunge Orcel spiegando che "nei prossimi anni sarà superiore a questi livelli". Il capitale in eccesso potrebbe anche essere distribuito, ma secondo Orcel "ridurre il capitale per aumentare il 'Return on tangible equity' (l'indicatore che misura il tasso di rendimento sul patrimonio netto) è una decisione che rischia di perseguitarti in futuro".

Il capitale può anche essere usato per un'acquisizione che "aumenti l'ammontare distribuito ai soci per azione". Ma "se non ci sono questi parametri non ci muoviamo, anche se so che qualcuno rimarrà deluso", spiega l'amministratore delegato di Unicredit.

"Siamo banche europee e la nostra esposizione a quello che succede in altri continenti è pari a zero o minima", aggiunge Orcel in riferimento al fallimento di Silicon Valley Bank . "Se guardo a Unicredit o alle altre grandi banche di riferimento, ogni volta che arriva uno shock c'è un flusso aggiuntivo di depositi. E lo shock della scorsa settimana non è stato diverso.

In questi casi c'è sempre da parte degli investitori e dei risparmiatori una ricerca della qualità "in banche come la nostra" Secondo l'amministratore delegato di Unicredit infine "l'Italia sta facendo molto bene e siamo molto positivi sul Paese". E cita come fattori di solidità la forza dell'export, il livello degli investimenti e la "stabilità politica". (ANSA).