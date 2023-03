Svb: Eurotech trasferisce depositi per 7,7mln a banca ponte

(ANSA) - AMARO, 15 MAR - Eurotech SpA, multinazionale friulana di Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha reso noto di aver trasferito i depositi della società controllata statunitense Eurotech Inc. dalla SVB alla nuova banca "ponte" denominata Silicon Valley Bridge Bank N.A.

costituita dalla Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") per salvaguardare i correntisti. L'operatività sul nuovo conto corrente risulta già attiva; i depositi ammontano a 8,3 milioni di dollari pari a circa 7,7mln di euro.

La multinazionale di Amaro, fondata da Roberto Siagri nel 1992, ha precisato in una nota di aver ricevuto conferme ieri su trasferimento e operatività dal nuovo Ceo della banca ponte e precedentemente dalla segretaria del Tesoro statunitense e dei presidenti della Federal reserve e della Fdic. (ANSA).