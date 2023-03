Spread Btp-Bund chiude a 198 punti, rendimento cala al 4,09%

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Spread tra Btp e Bund in chiusura in rialzo a 198 punti con il Credit Suisse che preoccupa i mercati alla vigilia del direttivo della Bce.

Come già con lo shock del fallimento della californiana Svb, scendono i rendimenti con il Btp a 10 al 4,099% (-15 punti).

Gli strappi più importanti si registrano però sul biennale con bund a -48 punti base, l'Oat francese a -47 e il bond italiano a -30. (ANSA).