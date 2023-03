Scioperi: Cub, 17/3 stop comparto aereo-aeroportuale-indotto

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La Federazione nazionale Trasporti della Cub "indice lo sciopero di 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto dal 2017; inoltre la divisione del contratto in aree contrattuali con trattamenti diversi e la mancata applicazione in tutto il comparto ha favorito la divisione dei lavoratori e ha fornito la possibilità di attuare il dumping sociale, indebolendo il potere contrattuale dell'intera categoria". Lo si apprende da una nota.

"Altrettanto è fermo il livello salariale dell'intero comparto, che non tiene il passo con l'aumento del costo della vita. Il sindacato stigmatizza anche il sempre più massiccio ricorso alla pratica degli appalti, in particolare nel settore dell'handling, salvo poi lamentarsi della carenza di manodopera a fronte di progressiva precarizzazione, turni massacranti con lavoratori che per sopperire alle carenze di personale svolgono anche due o tre mansioni differenti". (ANSA).