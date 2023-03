Leonardo firma con Uk e Giappone per elettronica del Gcap

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Leonardo ed Elettronica per l'Italia, Leonardo Uk per il Regno Unito e Mitsubishi Electric in rappresentanza del Giappone, hanno firmato al salone Dsei Japan l'accordo per una collaborazione permanente tra partner industriali internazionali nell'elettronica avanzata per il 'Global Combat Air Programme", il programma di Italia, Regno Unito e Giappone per l'aereo fighter di sesta generazione "I team - spiega una nota - collaboreranno per dare forma al dominio ISANKE & ICS, l'elettronica avanzata a bordo della piattaforma GCAP che fornirà all'equipaggio del velivolo un livello avanzato di superiorità informativa e di capacità di auto-protezione". (ANSA).