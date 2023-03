Imprese:Canè,servono incentivi per fusioni imprese familiari

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Introdurre delle agevolazioni fiscali per le imprese a proprietà familiare che si accorpano e si fondono per far crescere la dimensione e poter competere con successo sui mercati internazionali".Lo propone Fabio Canè, managing director e senior partner della società di private equity NB Renaissance, a margine della cerimonia in Campidoglio a Roma per la consegna dei premi "Italia del Merito". "In Italia ci sono ancora 12 mila aziende familiari, si stima che rappresentino un terzo dell'intera economia del Paese, aziende sane e profittevoli che crescono più del Pil e sono i più significativi generatori della crescita delle nostre esportazioni che hanno superato i 600 miliardi di euro.

Incentivare con opportune agevolazioni fiscali fusioni e accorpamenti tra queste aziende - ha sottolineato Canè - favorirebbe la nascita di gruppi o imprese di maggiori dimensioni in grado di affrontare meglio la concorrenza internazionale. La crescita dimensionale è la loro sfida per mantenere salda la leadership italiana su molti mercati globali di nicchia. L'Italia è infatti un Paese le cui aziende eccellono non nei settori di base ma nelle nicchie specialistiche in cui sono spesso dei leader di mercato." Secondo l'Osservatorio AUB-AIDAF le imprese familiari italiane con ricavi superiori ai 20 milioni di euro producono un fatturato complessivo di oltre 730 mld di euro e impiegano 2,4 milioni di lavoratori creando occupazione più delle altre tipologie di imprese (+20,1% negli ultimi sei anni), crescono di più, registrano una redditività più alta e hanno un rapporto di indebitamento più basso. (ANSA).