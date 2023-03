Borsa: Milano chiude a -4,6%, brucia oltre 27 miliardi

Ancora una seduta da dimenticare per il Ftse Mib, messo al tappeto - così come il resto delle Borse europee - dal tracollo di Credit Suisse. Ad incidere l'indisponibilità degli azionisti sauditi ad una nuova iniezione di liquidità in caso di ulteriori richieste.



L'indice delle blue chip, su cui il comparto bancario ha un certo peso, lascia su terreno in chiusura il 4,61% a 25.565 punti bruciando oltre 27 miliardi in termini di capitalizzazione.