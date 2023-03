Borsa: Milano affonda con le banche, tengono Terna, Erg

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Il crollo di Credit Suisse manda in frantumi il rimbalzo della vigilia con la Borsa di Milano che, come le altre Piazze europee, si avvita e cede alla fine il 4,6% con il Ftse Mib a 25.565 punti.

Giù le banche con Mps che fuori dal paniere principale, lascia sul terreno il 10%. Non va meglio tra le Blue chip con Unicredit che cede il 9%, Fineco il 7,6%, Bper il 7,2%, banco Banco Bpm il 7,1%, Intesa il 6,9%.

Pochi i titoli con il segno più, in un listino in generale in profondo rosso. Tra quelli che si salvano Terna (+0,38%) che ha presentato il piano di sviluppo, Erg (+0,23%) in scia ai conti e Campari (+0,52%). (ANSA).