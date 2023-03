Borsa: in caduta libera con il crollo di Credit Suisse

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Le Borse europee sono in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. La corrente di vendite è alimentata dal crollo in Borsa di Credit Suisse (-22%), dopo che il principale azionista Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquità. Le vicende della banca svizzera si sono abbattute sul comparto delle banche provocando un calo del 6,2%.

Tra i principali listini Parigi e Milano cedono il 3,4%, Madrid (-3,7%), Francoforte (-2,7%) e Londra (-2,3%). Tra le banche Societe Generale e Bnp Paribas cedono il 10%. (ANSA).