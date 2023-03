Borsa: Europa non arresta rosso con Ny, Milano -4,1%

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Non c'è pace per i listini europei.

Dopo il collasso della californiana Svb, ora i timori su Credit Suisse affossano l'indice d'area, lo stoxx 600 che, con l'avvio negativo di Wall Street,lascia sul terreno oltre due punti e mezzo con finanziari, energia e beni di prima necessità sotto vendita.

Milano cede il 4,1% tra stop & go dei bancari (Mps -7,8%, Unicredit -7%, Intesa -6,4%) Tra gli altri male Saipem (-7,8%) e Tenaris (-6,2%) .

Lo spread tra Btp e Bund, dopo aver toccato i 199 punti, si stabilizza a 195 con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,09%. Tassi in discesa soprattutto sui due anni, il bund è a -41 punti base, l'Oat francese a -40. Più contenuto il calo del Btp a -17 punti Quanto alle altre Piazze, Francoforte perde il 2,5%, Parigi il 3%, Madrid il 4% e Londra il 2,7%. Giù le commodity con il gas che lascia il 3,7% sopra i 42 euro la megawattora, complice il clima il mite e gli stoccaggi abbondanti. In caduta il petrolio con il wti sotto 69 dollari al barile (-3,9%) il brent a ridosso dei 75 dollari. Cala l'euro che passa di mano a 1,05 sul dollaro. (ANSA).