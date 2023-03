Borsa: Europa ko con Credit Suisse, in fumo 355 miliardi

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Mercoledì da profondo rosso per le Borse europee travolte dal tracollo di Credit Suisse che perde l'appoggio degli azionisti sauditi in caso di nuove richieste di liquidità.

Dopo il tracollo di inizio settimana a causa del collasso della californiana Svb i listini del Vecchio Continente mandano in fumo 355 miliardi in termini di capitalizzazione.

Tra i singoli listini Francoforte perde il 3,27% (Dax 14.735 punti), Londra il 3,83% (Ftse 100 7.344 punti), Parigi il 3,58% (Cac 40 a 6.885 punti). (ANSA).