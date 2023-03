Borsa: Asia supera i timori per Svb e chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Le Borse asiatiche superano i timori di un eventuale contagio dopo la vicenda della Silicon Valley Bank e chiudono la seduta in rialzo. Resta alta l'attenzione per le prossime mosse delle banche centrali anche alla luce del dato dell'inflazione negli Stati Uniti. Positivi i future dei principali listini europei e quelli degli Usa.

Poco mossa Tokyo (+0,03%). Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta leggermente sul dollaro a un livello di 134,60, mentre recupera terreno sull'euro a 144,50. A contrattazioni ancora in corso corrono Hong Kong (+1,3%) e Seul (+1,3%). Bene anche Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+0,2%) e Mumbai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice dei prezzi all'ingrosso della Germania, l'inflazione della Francia e la produzione dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attese le vendite al dettaglio, l'indice dei prezzi alla produzione e la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Eia). (ANSA).