Wartsila: Uilm, non perdere tempo su reindustrializzazione

(ANSA) - TRIESTE, 14 MAR - "In Wartsila non sono in discussione solo i circa 400 posti di lavoro, oltre all' indotto, ma un'importante capacità produttiva tecnologicamente avanzata e una manifattura di eccellenza, con competenze e professionalità, che dobbiamo preservare. E' stata grave la decisione di Wartsila di dismettere la produzione nel sito di Trieste, sarebbe ancora più grave se l'Italia non si adoperasse per preservarne il know how". Lo hanno detto Guglielmo Gambardella, Segretario naz.Uilm, e Antonio Rodà, Segretario Uilm Trieste-Gorizia, in audizione alle Commissioni riunite X (Att.produttive) e XI (Lavoro) della Camera sulla vertenza Wartsila.

"Tutti dobbiamo essere impegnati - esortano - Governo, Regione Fvg, tutte le forze politiche e sindacato per trovare una soluzione che salvaguardi il patrimonio industriale ed occupazionale. Il 29 novembre 2022 siamo stati costretti a dover raggiungere al MiMIT un accordo che definisse un percorso per la gestione della vertenza con impegni precisi che devono essere rispettati" continuano. Ma il piano industriale presentato da Wartsila il 1 febbraio sulla nuova missione produttiva basata sul centro di Ricerca e Sviluppo e sui servizi, "non offre sufficienti garanzie per continuare le attività". Va implementato "con maggiori investimenti e reale capacità di stare sul mercato, anche oltre i tre anni previsti dal progetto". Nella prima settimana di marzo si sarebbe dovuto tenere un incontro per la verifica delle manifestazioni di interesse per le attività in dismissione, invece "siamo alla seconda settimana e non siamo stati ancora convocati. Infine non è chiara la regia per cercare nuovi investitori: MiMIT, Regione Fvg, l'advisor nominato da Wartsila?". Intanto, si approssima "la scadenza della cessazione della produzione fissata dall'azienda, a settembre. Che venga confermata quanto prima la convocazione al MiMIT", anche perché "il nuovo piano industriale e la reindustrializzazione devono chiudersi nello stesso tempo, entro settembre. No alla politica dei due tempi". (ANSA).