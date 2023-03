Usa:l'inflazione rallenta a febbraio,+6% in linea con attese

L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in febbraio sono saliti del 6% su base annua, in linea con le attese degli analisti. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,4%, in linea con le previsioni. In gennaio i prezzi al consumo erano saliti del 6,4%.



L'inflazione americana rallenta con i prezzi che salgono ai minimi dal settembre 2021. Nonostante il rallentamento l'inflaizone resta ben superiore al target del 2% della Fed, sulla quale resta comunque alta la pressione.