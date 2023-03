Ue lancia riforma mercato elettrico contro la volatilità

Contratti a lungo termine per facilitare lo sviluppo delle rinnovabili e proteggere i consumatori dalla volatilità del prezzo del gas che contagia quello dell'elettricità. Sono questi i pilastri della proposta di riforma del mercato elettrico europeo lanciata oggi dalla Commissione Ue.



Nel testo Bruxelles rafforza i contratti a tariffa fissa a lungo termine per rinnovabili e fonti a bassa emissione, incluso il nucleare, e per i consumatori amplia la possibilità di scelta sulle tariffe. Non è invece previsto il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e dell'elettricità indicato dalla presidente Ursula von der Leyen nei mesi scorsi.