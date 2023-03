Spread Btp-Bund apre a 194 punti, rendimento cala a 4,15%

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a ridosso dei 194 punti. In calo ancora il rendimento del decennale italiano al 4,15%. Più evidente sul biennale la cui flessione è di 10 punti. Lo stesso vale per il Bund tedesco (-18 punti) e l'Oat francese (-21 punti) . (ANSA).