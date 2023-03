Rallenta l'inflazione negli Usa, a febbraio +6% in linea con le attese

L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in febbraio sono saliti del 6,0% su base annua, in linea con le attese degli analisti. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,4%, in linea con le previsioni. In gennaio i prezzi al consumo erano saliti del 6,4%. Il dato sull'inflazione è ai minimi dal settembre 2021. Nonostante il rallentamento, resta ben superiore al target del 2% della Fed, sulla quale resta comunque alta la pressione.

All'indomani del lunedì nero - con l'effetto Svb che ha bruciato in Europa 291 miliardi con la fuga dalle banche malgrado la Fed - stamani i mercati avevano provato a rialzare la testa, recuperando. La lente è alle prossime mosse delle banche centrali, che in qualche modo dovranno tener conto delle tensioni sul sistema bancario. Prima la Bce che giovedì dovrà tenere conto delle tensioni sul sistema bancario, poi la Fed. Ma la preoccupazione resta. I future su Wall Street hanno confermato e incrementato il rialzo mentre nel pre-trading First Republic e altre banche regionali americane hanno visto un rimbalzo. In ripresa anche i rendimenti con i Treasury con scadenza due anni a +24 punti base. Spinta sui bond anche nell'eurozona.

Lo scenario internazionale resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza e da rischi al ribasso. Lo afferma l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia italiana di febbraio sottolineando che "si inizia a profilare un percorso di rientro dell'inflazione più lungo di quanto inizialmente previsto". Il Pil italiano nel quarto trimestre 2022, ha segnato una lieve variazione congiunturale negativa a sintesi del contributo positivo della domanda estera netta e di quello negativo della domanda interna al netto delle scorte.