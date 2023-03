Pnrr: da Ntt Data 200 assunzioni e 10 milioni investimenti

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Ntt Data, multinazionale giapponese leader nel settore It, ha annunciato la nascita di Ntt Data Gov & Tech, realtà controllata al 100% da Ntt Data Italia. La società si propone di accelerare la digitalizzazione del sistema Paese e accompagnare il settore pubblico e privato nel raggiungimento degli obiettivi posti dal Pnrr in termini di transizione digitale per facilitare il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione. Il nuovo piano occupazionale prevede 200 assunzioni nei prossimi 12 mesi e tra i 5 e 10 milioni di investimenti.

Ntt Data Gov & Tech promuove lo sviluppo di competenze specialistiche per i giovani, con una particolare attenzione al Sud, e l'inclusione delle donne nelle carriere Stem, per contribuire alla riduzione del gender gap nel settore tecnologico.

"Ntt Data Gov & Tech offre servizi e soluzioni di alta qualità alla Pubblica Amministrazione, centrale e locale, ma punta a favorire l'innovazione tecnologica in diversi settori come risposta efficace a specifiche esigenze di business", ha sottolineato la ceo Nadia Governo segnalando che "Milano, Roma, Napoli, Bari e Cosenza sono le sedi in cui è già attiva la nuova società". (ANSA).