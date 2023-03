Istat, nel IV trimestre forte calo spesa famiglie

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nel quarto trimestre del 2022 il Pil ha segnato un calo dello -0,1%). Tra le componenti della domanda interna i consumi finali nazionali sono diminuiti dell'1,1% a seguito di un aumento della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (+0,5%) e di un calo di quella delle famiglie residenti e delle Istituzioni sociali private (-1,6%). Così l'Istat nella Nota mensile sull'economia italiana ."La spesa delle famiglie ha mostrato forti cali per tutti i tipi di acquisti: i beni durevoli e i servizi sono diminuiti rispettivamente dell'1,9% e dell'1,5% e la spesa per beni non durevoli dell'1,3%, la terza flessione congiunturale consecutiva". (ANSA).