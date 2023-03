Fisco: Sbarra, pronti a valutare iniziative mobilitazione

Il leader della Cisl Luigi Sbarra sottolinea "l'inadeguatezza" del confronto messo in campo dal Governo sulla riforma fiscale e "l'urgenza" di avere risposte.



E, dopo l'incontro di oggi a Palazzo Chigi, dice: "aggiungo che bisogna accelerare il confronto su previdenza, pensioni, salute e sicurezza, non autosufficienza, rilancio degli investimenti, qualità e stabilità del lavoro. Se il Governo risponde a queste nostre rivendicazioni e a queste nostre priorità, bene, diversamente siamo pronti a valutare insieme a Cgil e Uil le iniziative di mobilitazione da mettere in campo a sostegno delle nostre ragioni".