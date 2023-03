Cambi: euro in calo in avvio di giornata a 1,0688 dollari

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Euro in lieve calo in avvio di giornata sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,0688 contro il dollaro in calo dello 0,4% rispetto alle quotazioni di ieri sera. Sullo yen l'euro scende a 142,8(-0,11%). (ANSA).