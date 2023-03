Borsa: Milano svetta con Interpump e Unicredit, vola Tod's

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Piazza Affari scommette sul fatto che il fallimento di Svb possa essere circoscritto e chiude la seduta in testa alle Borse europee. Il Ftse Mib è salito del 2,36% trascinato dal rimbalzo dei titoli finanziari e dalla spinta degli industriali. Interpump (+4,3%), Unicredit (+4,2%) e Moncler (+3,9%) hanno guidato i rialzi, un passo avanti a Generali (+3,6%), sospinta da conti migliori delle attese. Tra le banche bene Intesa (+3,3%) e Mediobanca (+2,5%), nell'automotive ha brillato Iveco (+3,6%) mentre tra le utilities si sono messe in luce A2A (+3,6%) ed Enel (+2,5%).

Acquisti su Amplifon (+3,3%), Leonardo ha continuato la sua corsa (+2,9%) e Tim è salita (+2,1%) in vista del cda che domani dovrà discutere l'offerta di Cdp per la rete. In fondo al listino principale si sono piazzate Diasorin (-0,28%) e Mps (+0,19%), che fallisce il rimbalzo in attesa di chiarezza sul destino dell'ad, Luigi Lovaglio. Fuori dal Ftse Mib ha brillato la stella di Tod's (+7%) dopo il ritorno all'utile. (ANSA).