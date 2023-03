Borsa: Milano prova recupero (+0,45%), spread cala a 193

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - La Borsa di Milano tenta il recupero anche se resta nervosa. Il Ftse Mib piatto in apertura naviga a +0,45% a 26.300 punti. Sul listino resta l'incognita dei bancari con Bper che lascia l'1,4% e Fineco l'1,6% Lo spread tra Btp e Bund cala a 193 punti mentre il rendimento del decennale italiano sale al 4,22%.

Buon passo di Generali (+2,3%) dopo i conti sopra le attese. Tra gli altri sale nell'energia Snam (+1,04%). Positiva anche Italgas (+1%) che ha avviato trattative in esclusiva con Veolia per l'eventuale acquisizione di partecipazioni in alcune società idriche in Lazio, Campania e Sicilia. Vendite su Saipem (-1,67%). Tra i titoli sotto la lente Tim (+1,2%) in attesa del cda di domani che valuterà l'offerta di Cdp e Macquarie per la rete. (ANSA).