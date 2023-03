Borsa: Europa recupera in attesa inflazione Usa, Milano +0,43%

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Le Borse europee, dopo il tonfo della vigilia sul fallimento di Svb, si muovono in recupero in attesa dell'inflazione Usa. Le stime indicano un rallentamento sia dell'headline (al 6% dal 6,4%) sia di quella core (5,5% da 5,6%).

L'attesa è poi per le prossime mosse delle banche centrali che in qualche modo dovranno tener conto delle tensioni sul sistema bancario. Prima la Bce (giovedì) poi la Fed. Per quest'ultima alcune grandi banche d'affari si sono spinte a prevedere una pausa (Goldman e Natwest) su tassi e altre (Nomura) addirittura un taglio da 25 punti base nella riunione della prossima settimana. I future su Wall Street confermano e incrementano il rialzo mentre nel pre-trading First Republic e altre banche regionali americane rimbalzano. In ripresa anche i rendimenti con i Treasury con scadenza due anni a +24 punti base. Spinta sui bond anche nell'eurozona con il bund biennale a +11, l'Oat francese a +10. Più indietro il Btp (+4 punti). In questo contesto lo spread tra Btp e Bund in discesa a quota 186 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,20%.

Tra le singole Piazze, Milano segna un +0,48% a 26.292 punti. In evidenza Generali (+3,2%) con l'utile operativo record e il dividendo sopra le attese. Sempre sotto pressione le banche (Banco Bpm -2,3%, Mps -2,6%, Fineco -2%). La migliore è Francoforte (+0,87%) seguita da Parigi (+0,67%). Sulla parità Londra (+0,01%).

Quanto alle commodity per il petrolio il wti risale sopra i 73 dollari al barile (-2) e il brent sopra i 79 (-1,7%). Il gas è in area 47 euro al megawattora (con un minimo a 46) e cede oltre il 5% complici le temperature miti. L'euro è stabile a 1,07 sul dollaro. (ANSA).