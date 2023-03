Borsa: Europa e Ny vogliono archiviare Svb, Milano +2,4%

Le Borse europee corrono con Wall Street sulle scommesse degli investitori che il caso del fallimento della Silicon Valley Bank possa essere gestito senza che la crisi si propaghi a tutto il settore bancario. Milano avanza del 2,4%, con Parigi (+2%) e Francoforte (+1,9%) alle calcagna mentre Londra contiene i rialzi allo 0,9%. A New York il Nasdaq balza dell'1,8% e l'S&P 500 dell'1,6%. Tirano la volata ai listini europei gli acquisti sulle banche (+2,3% l'indice Stoxx di settore), sull'abbigliamento e il lusso (+2,4%) e sulle auto (+2%).



Il recupero della fiducia sulla gestione del più grande fallimento

bancario americano dai tempi di Lehman Brothers, spinge il mercato a correggere le attese sulle mosse delle banche centrali dopo che ieri, il panico per la crisi di Svb, aveva spinto a rimettere in discussione il percorso avviato da Fed e Bce, provocando un crollo dei rendimenti dei bond.



I dati sull'inflazione americana, ancora viva e vegeta a febbraio, hanno spinto il mercato a dare per scontato un rialzo di 25 punti base da parte della Fed a marzo mentre la Bce giovedì viene in vista in bilico tra la guidance di 50 punti base e un ritocco più contenuto di 25 punti. Mentre i rendimenti dei bond europei riprendono quota con rialzi a doppia cifra, il clima di fiducia premia i Btp italiani che vedono lo spread con il Bund ridursi di 10 punti a quota 182, con un rendimento al 4,26%.



Sul listino milanese corrono Iveco (+3,8%), Generali (+3,7%), Moncler (+3,7%) e Unicredit (+3,5%), che guida la riscossa dei bancari. Sul fronte energetico crolla il prezzo del gas ad Amsterdam (-8,9% a 45,2 euro) mentre continua il periodo di debolezza del petrolio, con il brent che scambia a 80 dollari al barile (-0,9%) e il wti a 73,9 dollari (-1,1%).