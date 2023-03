Svb: Mef segue vicenda con attenzione

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, segue con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Silicon Valley Bank e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane". Lo si legge in una nota del Mef che precisa che "il sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità".

"Apprezziamo la tempestività - afferma Giorgetti - con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria". (ANSA).