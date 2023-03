Svb: a Wall Street rimbalzano i future, Nasdaq +2%

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La discesa in campo del governo americano, che ha promesso che tutti i depositi di Silicon Valley Bank saranno rimborsati, sembra arrestare l'emorragia di fiducia a Wall Street dove i future scattano, con quelli sul Nasdaq che salgono dell'2%, tirando la volata all'S&P 500 (+1,8%) e al Dow Jones (+1,2%). La previsione di una Fed meno aggressiva fa correre anche i bond americani, con i rendimenti sui Treasury biennali che cedono quasi 20 punti base, e fa scivolare il dollaro, in calo su tutte le valute e in flessione dello 0,7% con l'euro, con cui scambia sopra quota 1,07. (ANSA).