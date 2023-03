Spread Btp-Bund chiude a 192 punti, rendimento cala al 4,17%

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Lo spread tra e Btp e Bund chiude in rialzo. Il differenziale si allarga oltre i 192 punti. In calo tutti i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, con gli investitori che rifanno i conti su quella che sarà la dinamica dei tassi dopo lo shock del fallimento della Silicon Valley Bank. Il Btp a 10 anni scende di 13 punti al 4,17%.

Ma gli strappi più importanti si registrano sui titoli di Stato a due anni, con il rendimento del Bund tedesco che scende di 41 punti base e quello dell'Oat francese di 38 mentre per il Btp il calo è di 30 punti. (ANSA).