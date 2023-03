Pil: Fitch alza le stime, crescita mondiale al 2%, Ue 0,8%

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Le prospettive di crescita globale per il 2023 sono migliorate significativamente rispetto a dicembre. Lo rileva Fitch Ratings nel suo ultimo rapporto global economic outlook, nel quale si evidenzia come l'impatto dei rialzi dei tassi sull'economia reale sia "ancora in agguato".

Fitch prevede ora una crescita mondiale del 2,0% nel 2023, rivista al rialzo rispetto all'1,4% di dicembre 2022. Alzate le previsioni di crescita della Cina nel 2023 al 5,2% dal 4,1% di dicembre, quelle della zona euro allo 0,8% dallo 0,2% e quelle degli Stati Uniti all'1,0% dallo 0,2%. Riviste al ribasso le stime di crescita globale nel 2024 al 2,4% dal 2,7%. (ANSA).