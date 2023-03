Leonardo: al Dsei Japan la 'grande sfida' del programma Gcap

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Grande attenzione", aL DSEI Japan a Tokio, evento di riferimento nel settore difesa nell'area Asia-Pacifico, "sarà dedicata al GCAP il programma per lo sviluppo del fighter di sesta generazione - che vede Leonardo consolidare la propria presenza strategica in Giappone". Lo evidenzia l'azienda italiana, che sarà presente al salone (15-17 marzo) evidenziando che "il programma governativo GCAP, i cui paesi partner sono Italia, Giappone e Uk, e di cui Leonardo è partner strategico, rappresenta una delle sfide più avveniristiche per i decenni a venire per l'industria dell'aerospazio, difesa e sicurezza".

Il GCAP - commenta Guglielmo Maviglia, svp Leonardo del programma GCAP "guiderà la rivoluzione tecnologica che caratterizzerà il nostro settore nei prossimi cinquant'anni.

Rappresenta una sfida finalizzata a tutelare e rafforzare la sovranità tecnologica e industriale dei paesi coinvolti assicurando prosperità, salvaguardia delle competenze distintive, ritorno occupazionale e competitività. Sarà una grande sfida perché dobbiamo sviluppare un sistema dei sistemi multidominio, con l'aereo che rimarrà la core platform e i vari assetti che saranno interconnessi generando un sistema integrato, che va dalle piattaforme senza pilota agli armamenti, in grado di comunicare con i 5 domini, terreste, navale, aereo, cyber e spazio".

Leonardo in in particolare, ha un "ruolo chiave" per lo sviluppo della sensoristica, con la "la tecnologia ISANKE&ICS che stanno sviluppando Leonardo, Elettronica e la giapponese Mitsubishi Electric"; "Nel Battle Lab di Leonardo è già in corso lo studio e la valutazione del futuro sistema di combattimento aereo".

In evidenza al salone in Giappone, guardando al mercato della Difesa dell'area, tra l'altro, anche l'aereo addestratore M-346, l'elicottero multi-missione AW139M, i sistemi avanzati di elettronica per la difesa, i radar multifunzione e multi-dominio. (ANSA).