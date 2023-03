Borsa Milano scivola con le banche

Piazza Affari perde ulteriormente terreno a mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni, con il Ftse Mib che cede il 2% e indossa la maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente, dove Londra e Parigi cedono lo 0,7% e Francoforte lo 0,5%. Sul listino milanese affondano le banche con Bper -4,8%, Mps (-4,5%), Bpm (-4%) e Intesa (-3,5%) in testa ai ribassi. Arranca anche il Btp, che vede lo spread con il Bund tedesco aprirsi di quasi sei punti base, a quota 186, nonostante un calo del rendimento al 4,2%, in scia alle scommesse per una mano più morbida della Bce sui tassi.

La discesa in campo del governo americano, che ha promesso che tutti i depositi di Silicon Valley Bank saranno rimborsati, sembra tuttavia arrestare l'emorragia di fiducia a Wall Street dove i future scattano. E la previsione di una Fed meno aggressiva fa correre anche i bond americani.

Gli economisti di Goldman Sachs non prevedono più alcun aumento dei tassi di interesse da parte della Fed in marzo in seguito allo stress sul sistema bancario, emerso con Svb. Goldman prevede una considerevole incertezza per le prossime mosse della Fed dopo marzo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.