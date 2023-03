Borsa: Milano chiude a -4%, in fumo 24 miliardi

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Seduta da dimenticare per il Ftse Mib travolto, come il resto delle Borse europee, dall'onda lunga del crac della californiana Silicon Valley Bank.

L'indice delle blue chip, penalizzato dalla forte esposizione al comparto bancario, lascia sul terreno in chiusura il 4,03% a 26.183 punti mandando in fumo oltre 24 miliardi in termini di capitalizzazione. (ANSA).