Borsa: Milano cede (-2%) con le banche, spread a 186

Piazza Affari perde ulteriormente terreno a mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni, con il Ftse Mib che cede il 2% e indossa la maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente, dove Londra e Parigi cedono lo 0,7% e Francoforte lo 0,5%. Sul listino milanese affondano le banche con Bper -4,8%, Mps (-4,5%), Bpm (-4%) e Intesa (-3,5%) in testa ai ribassi. Arranca anche il Btp, che vede lo spread con il Bund tedesco aprirsi di quasi sei punti base, a quota 186, nonostante un calo del rendimento al 4,2%, in scia alle scommesse per una mano più morbida della Bce sui tassi. (ANSA).