Borsa: Europa scivola con le banche, Milano -3,2%

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Scivolano le Borse europee, che continuano a pagare lo shock innescato sul mercato dal fallimento di Svb e dai timori di ulteriori contagi al sistema finanziario, prima americano e poi globale. Parigi cede l'1,4%, Londra l'1,1% e Francoforte l'1,4% mentre Milano indossa la maglia nera, con il calo del Ftse Mib che tocca il 3,2%, affossato dal peso dei bancari sull'indice. Bper cede il 7,1%, Mps il 6,5%, Intesa il 5%, Unicredit il 4,4% mentre Banco Bpm è in asta di volatilità. Tensione anche sullo spread Btp-Bund, che sfiora i 187 punti nonostante il rendimento del decennale italiano sia sceso sotto il 4,2% in scia alle scommesse per un allentamento della pressione della Bce sui tassi. (ANSA).