Borsa: Asia incerta, scommesse sulla Fed spingono i bond

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Borse asiatiche in ordine sparso mentre gli investitori fanno i conti col fallimento della Silicon Valley Bank e la discesa in campo del governo americano, che per rassicurare i mercati ed evitare il dilagare di una crisi di fiducia ha promesso che tutti i depositi saranno rimborsati. Tokyo ha chiuso in calo dell'1,1%, appesantita dalla corsa dello yen e dalle vendite sui titoli finanziari, seguita da Sydney (-0,5%) mentre corrono Hong Kong (+1,9%) e Shanghai (+1,1%), che staccano Seul (+0,7%) e Shenzhen (+0,4%).

I listini cinesi sono stati sostenuti dalla continuità in alcuni posti chiave dell'economia cinese, come la conferma di Yi Gang alla guida della banca centrale, mentre Xi Jinping si è impegnato a perseguire una crescita ragionevole e l'autonomia tecnologica parlando al Congresso nazionale del popolo. La previsione di una Fed che per evitare altro stress al sistema bancario sarà meno aggressiva sui tassi (Goldman Sachs non si attende rialzi a marzo) ha spinto gli investitori a rimettere in discussione il cammino della stretta monetaria globale, provocando una caduta generalizzata dei rendimenti dei titoli di Stato dall'Australia (-11 punti il decennale) alla Corea del Sud (-25 punti), agli Usa (-18 punti il Treasury decennale). Il dollaro, viceversa, in caduta su tutte le valute, cede lo 0,7% sull'euro, a quota 1,0717. Sul fornte energetico poco mosso il petrolio (+0,2%), con il wti a quota 76,82 dollari al barile. (ANSA).