Bce: calano le attese dei mercati sul picco dei tassi

Per la prima volta da un mese, si abbassano le stime dei mercati sul picco che raggiungeranno i tassi di interesse in Europa, attualmente al 2,50%. Secondo la Bloomberg, ora sono "prezzati" per un rialzo della Bce fino al 3,70% entro ottobre, rispetto al 4% di qualche giorno fa, con qualcuno che si spinge a scommettere fino al 3,32%. Intanto i traders rivedono anche l'entità dei rialzi, con il prossimo, cioè giovedì, a 45 punti base invece di 50.