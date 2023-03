Svb: Yellen, escludiamo salvataggio ma evitare contagio

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAR - Il governo degli Stati Uniti esclude il salvataggio della Silicon Valley Bank ma vuole evitare il "contagio". Lo ha detto la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, a proposito del crollo della banca.

In un'intervista alla Cbs Yellen ha spiegato che il governo vuole evitare che il crollo della Silicon Valley abbia un effetto domino sul sitema bancario Usa. "Vogliamo far in modo che i problemi di una banca non vadano ad affliggerne altre che sono solide", ha sottolineato la segretaria al Tesoro americano.

Intanto dal Regno Unti è arrivato l'allarme del cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt. Le imprese britanniche attive nei settori della tecnologia e delle scienze naturali sono a "serio rischio". Silicon Valley Bank, ha spiegato in un'intervista al canale televisivo britannico Sky News, gestisce il denaro di alcune delle aziende più promettenti del Regno. "La maggior parte delle persone non avrà mai sentito parlare della Silicon Valley Bank, - ha detto - ma capita che si occupi dei soldi di alcune delle nostre attività più promettenti ed entusiasmanti".

