Sfida ai mercati esteri,Tajani 'punteremo sul Mediterraneo'

Tajani ha voluto visitare a lungo i padiglioni in cui si è articolata la manifestazione. "E' molto positivo il fatto che sia stato deciso di dare spazio anche alle istituzioni - ha commentato -. Un messaggio molto positivo che ha permesso ai visitatori non soltanto di conoscere il sistema logistico, in particolare il sistema di trasporto marittimo, ma di sapere anche ciò anche ciò che le forze dell'ordine e le forze armate fanno al servizio dei cittadini". Davanti alla platea Tajani ha affrontato, tra gli altri, il tema del rafforzamento del made in Italy sui mercati internazionali. "Per reagire alla crisi dobbiamo rinforzare la nostra presenza politico-economica in quell'area del Mediterraneo allargato dove noi possiamo giocare un ruolo da protagonisti - ha affermato -. Cominciando dai Balcani al Medio Oriente attraverso l'Africa, dobbiamo fa sì che l'Italia possa avere più fonti energetiche ma sia anche esportatrice del proprio saper fare". Poi, commentando il progetto europeo di stop ai motori termici al 2035, il responsabile della Farnesina ha chiarito la sua posizione: "la 'religione' di Greta Thunberg non mi piace. Bisogna difendere la natura, ma al centro ci deve essere sempre l'uomo, non lo dobbiamo dimenticare. E' l'uomo che deve essere sempre tutelato - ha ribadito - perché è il miglior difensore dell'ambiente, come l'agricoltore è il miglior difensore dell'ambiente".

A parlare ancora di piani di espansione all'estero è stato Pasquale Salzano, presidente di Simest, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita oltreconfine delle imprese italiane. "Dal 2020 ad oggi abbiamo finanziato 210 imprese nei settori logistica e trasporti per 250 progetti di internazionalizzazione - ha ricordato - e attualmente abbiamo in portafoglio 9 progetti di espansione diretta all'estero sviluppati in partnership con società attive in questi settori".

