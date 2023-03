Silicon Valley Bank sospesa a Wall Street, perde 62%

Silicon Valley Bank è stata sospesa a Wall Street in attesa di comunicazioni. I titoli della banca sono in calo del 62%. I tentativi di raccogliere fondi sono falliti e la banca sta lavorando con gli advisor per una sua vendita. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti.

Peggiorano le Borse europee zavorrate dalle banche mentre il gruppo finanziario Silicon Valley Bank fa un capitombolo.

Milano perde l'1,9% con Bper a guidare i ribassi (-5,1%)

L'economia Usa crea 311.000 posti,disoccupazione sale a 3,6%

L'economia americana ha creato in febbraio 311.000 posti di lavoro, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 225.000 posti. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,6% dal 3,4%.